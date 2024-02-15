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المرأة

الجواب غير متوقع.. ماذا اشترت آيتن عامر في عيد الحب؟

Lebanon 24
15-02-2024 | 06:14
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تفاعلت الفنانة المصرية آيتن عامر مع الاحتفال بمناسبة يوم الحب على طريقتها حيث عبّرت عن موقفها الحالي من الاحتفال بهذا اليوم.

آيتن اختارت تعليقاً غير متوقع على الهدية التي من الممكن أن تشتريها بمناسبة يوم الحب وبنفس الوقت لا يخلو من الطرافة والكلمات ذات المعنى.
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وأعادت الفنانة المصرية آيتن عامر نشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تتناول موضوع الاحتفال بمناسبة يوم الحب وكان مضمون التغريدة ( غداً يوافق عيد الحب.. ماذا اشتريت) لتكون إجابة آيتن عامر على هذا السؤال: "اشتريت راحة البال" في إشارة واضحة أنها لا تعيش قصة حب أو لا يوجد أحد في حياتها بعد انفصالها عن زوجها.

وكانت الفنانة آيتن عامر قد انفصلت عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، قبل حوالي العام ونصف العام.
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