الجمهور يحاصر نانسي عجرم بعد حفلها.. ما القصة؟

أحيت الفنانة نانسي عجرم، بمناسبة عيد الحب، حفلا غنائيا ضخما في أربيل بالعراق، التقت من خلاله جمهورها العراقي الذي حضر من مختلف المناطق للقاء فنانته المفضلة، والاستمتاع معها باجمل الأوقات على انغام اغنياتها.

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وقدمت نانسي في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي راح يردد معها اجمل الأغنيات التي حفظها عن ظهر قلب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، حيث كان لافتا مقطع فيديو يوثق ما حصل مع نانسي بعد انتهاء الحفل، خلال خروجها من الصالة، اذ حاصرها الجمهور والمعجبون الذين حاولوا التقاط الصور معها.