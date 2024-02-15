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المرأة

منى زكي تجسد شخصية أم كلثوم في عمل سينمائي جديد

Lebanon 24
15-02-2024 | 15:30
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مفاجأة جديدة، معلناً دعمه لفيلم تقوم ببطولته الفنانة منى زكي لتقديم السيرة الذاتية لكوكب الشرق ام كلثوم.

 

وأضاف تركي آل الشيخ على هامش مؤتمر صحفي مساء امس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: "سندعم إنتاجياً فيلم الفنانة منى زكي، عن السيرة الذاتية لـ أم كلثوم".

 

ومن المنتظر أن تقدم منى شخصية أم كلثوم بصورة جديدة ومُختلفة، ولم يتم الإفصاح عن المزيد حول هذا العمل السينمائي، الذي يستعد لإخراجه المخرج مروان حامد.

 

يذكر أن الفنانة صابرين أيضاً قدمت السيرة الذاتية لكوكب الشرق في مسلسل يحمل اسمها عام 1999، كما قدمت شخصيتها الفنانة فردوس عبدالحميد في عمل آخر.

( نواعم)
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