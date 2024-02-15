رسالة خاصة من ليلى علوي لأهالي غزة

نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو وجّهت من خلاله رسالة خاصة الى أهالي غزة، تزامنًا مع "عيد الحب"، حيث أشارت إلى أن فلسطين هي الحب الأكبر في قلب كل عربي، داعيةً الله أن ينصر أهالي غزة على قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن تزول هذه الغمّة عن البلاد.

وظهرت ليلى في الفيديو وهي تقول: "عيد الحب هو اليوم اللي كل حاجة بتعبر فيه عن الحب، لكن الحب الكبير هو فلسطين وأهل غزة... قلبي معاكم وكلنا معاكم وبندعي لكم".

يُذكر أنه عُرض لليلى علوي أخيراً فيلم "مقسوم" في دور السينما، وقد عبّرت عن سعادتها بتقديم فيلمها الجديد، مؤكدةً أن المؤلف نجح في كتابة الشخصية التي قدّمتها وكل الشخصيات في الفيلم لدرجة تصديق الأحداث.

( لها)