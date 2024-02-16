بـ "بيجاما" من الريش.. هكذا احتفلت ابنة نوال الزغبي بالفالنتاين (صور)

نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدت تيا في الصور وهي تحتفل بعيد الحب مع صديقاتها، مرتدية ملابس النوم أو بيجاما باللون الفوشيا مع ريش.