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المرأة
بـ "بيجاما" من الريش.. هكذا احتفلت ابنة نوال الزغبي بالفالنتاين (صور)
Lebanon 24
16-02-2024
|
03:52
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نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وبدت تيا في الصور وهي تحتفل بعيد الحب مع صديقاتها، مرتدية ملابس النوم أو بيجاما باللون الفوشيا مع ريش.
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ويبدو ان تيا قررت الاحتفال بطريقة مميزة مع صديقاتها المقربات بهذه المناسبة.
يُذكر ان تيا درست مجال تصميم الأزياء في ميلانو.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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