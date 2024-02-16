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خُطِفَ وقُتِلَ بطريقة مروّعة... فنانة شابة تخسر زوجها إليكم ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
16-02-2024 | 05:17
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ألقت السلطات المختصة في المغرب القبض على مشتبه به، في قضية خطف وتعذيب وقتل زوج الفنانة الشابة ريم فكري، وذلك وفقا لما ذكرت مصادر لموقع "هسبريس" المحلي.

وأوضحت المصادر أن "عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من توقيف شخص فرنسي من أصول مغربية" متورط في تلك القضية التي أثارت الرأي العام في البلاد.
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وأسفرت التحقيقات، بحسب المصادر، عن توقيف ذلك المشتبه فيه، مشيرة إلى أنه "احتجز الضحية داخل حاوية بمنزله في منطقة المنصورية بضواحي مدينة المحمدية".

وبحسب التحقيقات، فقد "سارع المشتبه فيه إلى التخلص من الجثة في مجرى نهري بضواحي مدينة الرباط، وقد اعترف بممارسة التعذيب والتمثيل بجسده".

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدم شرطة يعمل بالأمن العمومي بولاية أمن مراكش، وذلك لكونه يشكل موضوع بحث قضائي للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك العرض في حق قاصر.
وأكد المصدر ذاته أن "فرقا متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية، باشرت عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري" الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة.

وتم توجيه اتهامات إلى 5 أشخاص آخرين بالإضافة إلى المتهم الرئيسي، حيث لا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة دوافع الجريمة، والتي يعتقد أنها تمت بسبب خلافات شخصية. (الحرة)
 
 
 

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