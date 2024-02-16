عارضة أزياء تنتقم من حبيبها السابق الممثل... خانته مع رجل وأخبرته بما فعلته

رفعت الممثلة وعارضة الأزياء التركية ديدام سويدان شعار "الانتقام" بعد اكتشافها إقدام حبيبها السابق، النجم التركي بوراك دينيز، على خيانتها بعد 3 سنوات من علاقتهما الغرامية.

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ونشرت بعض التقارير التركية، أخبارًا تفيد بأن ديدام قامت بخيانة دينيز ردًّا على خيانته لها، وقابلت الإساءة بإساءة مماثلة.وبعد ما يقارب العامين من انفصالهما، قالت ديدام وفق موقع "Herkes Duysun": تعرضت للخيانة بعد 3 سنوات من العلاقة... فخنته مع رجل آخر وانتظرت عودته إلى المنزل لأخبره، ثم قررت إنهاء العلاقة. (فوشيا)