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المرأة

عارضة أزياء تنتقم من حبيبها السابق الممثل... خانته مع رجل وأخبرته بما فعلته

Lebanon 24
16-02-2024 | 10:01
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رفعت الممثلة وعارضة الأزياء التركية ديدام سويدان شعار "الانتقام" بعد اكتشافها إقدام حبيبها السابق، النجم التركي بوراك دينيز، على خيانتها بعد 3 سنوات من علاقتهما الغرامية.

ونشرت بعض التقارير التركية، أخبارًا تفيد بأن ديدام قامت بخيانة دينيز ردًّا على خيانته لها، وقابلت الإساءة بإساءة مماثلة.
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وبعد ما يقارب العامين من انفصالهما، قالت ديدام وفق موقع "Herkes Duysun": تعرضت للخيانة بعد 3 سنوات من العلاقة... فخنته مع رجل آخر وانتظرت عودته إلى المنزل لأخبره، ثم قررت إنهاء العلاقة. (فوشيا)
 
 
 
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