14
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
عارضة أزياء تنتقم من حبيبها السابق الممثل... خانته مع رجل وأخبرته بما فعلته
Lebanon 24
16-02-2024
|
10:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت الممثلة وعارضة الأزياء التركية ديدام سويدان شعار "الانتقام" بعد اكتشافها إقدام حبيبها السابق، النجم التركي بوراك دينيز، على خيانتها بعد 3 سنوات من علاقتهما الغرامية.
ونشرت بعض التقارير التركية، أخبارًا تفيد بأن ديدام قامت بخيانة دينيز ردًّا على خيانته لها، وقابلت الإساءة بإساءة مماثلة.
Advertisement
وبعد ما يقارب العامين من انفصالهما، قالت ديدام وفق موقع "Herkes Duysun": تعرضت للخيانة بعد 3 سنوات من العلاقة... فخنته مع رجل آخر وانتظرت عودته إلى المنزل لأخبره، ثم قررت إنهاء العلاقة. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
14:49 | 2024-02-15
15/02/2024 02:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
Lebanon 24
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
07:00 | 2024-02-16
16/02/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر.. ما حقيقة إغتيال ماهر الأسد في سوريا؟
Lebanon 24
خبر ينتشر.. ما حقيقة إغتيال ماهر الأسد في سوريا؟
04:49 | 2024-02-16
16/02/2024 04:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول يتعرّض لاعتداء داخل مكتبه... نُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة
Lebanon 24
مسؤول يتعرّض لاعتداء داخل مكتبه... نُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة
14:17 | 2024-02-15
15/02/2024 02:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة: فنانة لبنانية شهيرة تركت منزلها الزوجي وانتقلت إلى فندق!
Lebanon 24
فضيحة: فنانة لبنانية شهيرة تركت منزلها الزوجي وانتقلت إلى فندق!
02:38 | 2024-02-16
16/02/2024 02:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:05 | 2024-02-16
أصالة تطلب من جمهورها أمراً غريباً لن يخطر على بال
07:21 | 2024-02-16
من البرازيل وفي عيد الحبّ... ممثلة لبنانيّة تُعلن خطوبتها تعرفوا إلى حبيبها (صور)
05:17 | 2024-02-16
خُطِفَ وقُتِلَ بطريقة مروّعة... فنانة شابة تخسر زوجها إليكم ما كشفته التحقيقات
03:52 | 2024-02-16
بـ "بيجاما" من الريش.. هكذا احتفلت ابنة نوال الزغبي بالفالنتاين (صور)
03:07 | 2024-02-16
بالأحمر هيفا وهبي تحتفل بالحب.. والجمهور يسأل عن هوية حبيبها (صور)
00:47 | 2024-02-16
باللون الزهري.. ماغي بو غصن تشوّق الجمهور (فيديو)
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
16/02/2024 20:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
16/02/2024 20:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
16/02/2024 20:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24