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المرأة

أصالة تطلب من جمهورها أمراً غريباً لن يخطر على بال

Lebanon 24
16-02-2024 | 12:05
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 خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد الحفل الغنائي الذي أحيته في الكويت وشاركها فيه الفنان أحمد سعد وشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً، كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن تفاصيل الحفل، حيث أثنت على تجربتها الأولى في تقديم أغنيتها الجديدة بالتعاون مع أحمد سعد، مشيرةً إلى حماستها الكبيرة للأغنية وتفاجؤها بتفاعل الجمهور القوي معها.

 

وعن أغنيتها الأخيرة "صندوق"، التي أصدرتها أخيراً، أوضحت أصالة أنها شعرت بالتواصل مع الأغنية وسجّلت الألبوم في بلدان عدة، مؤكدةً حرصها على التنويع في الأغاني لرغبتها الدائمة في إسعاد الناس، كما عبّرت عن سرورها بالتفاعل الإيجابي الذي لقيته الأغنية.

 

وحول نجاح حفلها الأخير في سوريا، كشفت أصالة أن محبّة أهلها في هذا البلد شجّعتها على تقديم أغنية "صندوق" خصيصاً لهم، كما طلبت أصالة من جمهورها أمراً غريباً وهو الدعاء لها والتمنّي بعدم ظهور صوت يشبه صوتها.

( لها)
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