هند صبري توضح سبب غيابها عن منافسات موسم رمضان

كشفت الفنانة هند صبري سبب غيابها عن الموسم الرمضاني طوال السنوات الثلاث الماضية، حيث كان آخر أعمالها الفنية، مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عُرض في رمضان 2021.

وقالت هند إنها خلال تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" شعرت بالإرهاق الشديد بسبب جائحة كورونا، إلى جانب تأثيرها السلبي في صناعة الدراما.

وأشارت إلى أن تصوير المسلسل توقف في منتصف الطريق بسبب الجائحة، التي أضعفت تركيزها وجعلتها تنسى تفاصيل الشخصية التي تقدّمها فيه. ورغم التحديات، عبّرت هند صبري عن اشتياقها لشهر رمضان ورغبتها في المشاركة بالماراثون الرمضاني في الأعوام المقبلة.

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( لها)