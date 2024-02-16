نصائح للجمال ينبغي أن تعرفها كل امرأة

هذه بعض النصائح التي قد تساعدك على أن تبدي شابة لفترة طويلة جداً. تذكري أن أهم شيء هو أن تعتني بنفسك من الداخل والخارج. هذه النصائح ليست شاملة، وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على شيخوخة البشرة.

العناية بالبشرة

التنظيف: تنظيف البشرة مرتين يومياً باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع بشرتك.

التقشير: تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعياً لإزالة خلايا الجلد الميتة.

الترطيب: استخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك مرتين يومياً.

الحماية من الشمس: استخدام واقي الشمس بعامل حماية SPF 30 على الأقل كل يوم.

تناول نظام غذائي صحي: تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب الكثير من الماء: شرب 8 أكواب من الماء يومياً.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة.

ممارسة الرياضة بانتظام: ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يُسرّع من شيخوخة البشرة.

التقليل من التوتر: التوتر يُسبب التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

العناية بالشعر

استخدام شامبو وبلسم مناسبين لنوع شعرك.

تجنب غسل شعرك كل يوم.

استخدام ماسكات الشعر بانتظام.

حماية شعرك من الشمس باستخدام واقي الشمس للشعر.

تجنب استخدام الحرارة الزائدة على شعرك.

العناية بالمكياج

استخدام مستحضرات التجميل المناسبة لنوع بشرتك.

تجنب استخدام مستحضرات التجميل الثقيلة.

إزالة المكياج قبل النوم.

استخدام واقي الشمس تحت المكياج.

العناية بالنفس

الحفاظ على وزن صحي.

ارتداء الملابس التي تناسب شكل جسمك.

الحفاظ على موقف إيجابي.

الشعور بالسعادة والرضا عن نفسك.

( نواعم)