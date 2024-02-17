سبت والدها على الهواء.. تفاصيل القبض على البلوغر الشهيرة في مصر

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وظهرت سوزي في أحد الفيديوهات وهي تتشاجر مع والدها وتتهمه بسرقة أموالها، وانتشر الفيديو الذي كان مليئًا بألفاظ خارجة وخادشة للحياء، وعرف وقتها بفيديو "آه الشارع اللي وراه"، وظهرت بعدها مع والدها يعلنان تصالحهما. أوردت السلطات المصرية تفاصيل القبض على البلوغر الملقبة بـ"سوزي الأردنية"، خلال تواجدها في دائرة شرطة الساحل في القاهرة، وذلك في أعقاب نشرها لفيديو تم اتهامها بعده بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسبّ والدها على الهواء، بالإضافة إلى استغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح وزيادة المشاهدات فضلًا عن ترويجها لمقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة.وظهرت سوزي في أحد الفيديوهات وهي تتشاجر مع والدها وتتهمه بسرقة أموالها، وانتشر الفيديو الذي كان مليئًا بألفاظ خارجة وخادشة للحياء، وعرف وقتها بفيديو "آه الشارع اللي وراه"، وظهرت بعدها مع والدها يعلنان تصالحهما.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن تفاصيل مأمورية القبض علي البلوغر سوزي الأردنية، مؤكدًا أن مأمورية من رجال مباحث الآداب نجحت في ضبط المتهمة خلال تواجدها رفقة أحد أصدقائها بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة، ومازالت المتهمة قيد التحقيقات أمام نيابة المطرية حيث محل سكنها.



وقالت سوزي، أثناء التحقيق، إنها لم تقصد نشر الفجور والفسق حين رددت عبارة "آه في الشارع اللي وراه"، وأتت بحركات وإشارات منافية للآداب، وقصدها من نشر الفيديوهات تحقيق أرباح تتقاضاها بالدولار.



وطلبت النيابة التحفظ على المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمة، ممثلة في هاتفين محمولين وجهاز لاب توب، وفحصها من قبل خبير بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لبيان ما بها من معلومات وفيديوهات، إضافة إلى فحص المقاطع المصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتم استدعاء والد سوزي، وقال خلال التحقيقات إنه ليس له أي علاقة بها وما تقوم به، وأضاف: "مكنتش أعرف أصلًا إنها فاتحة لايف".(لها)



