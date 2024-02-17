حقائب صغيرة وتصاميم رائعة: مفاجآت أسبوع نيويورك للموضة

من تدرجات اللون الأزرق طرحت حقائب Collina Strada ذات الأشكال الهندسية الجميلة، مع اتجاه نحو المقبض العلوي.
خلال عرض أزياء Khaite في "أسبوع نيويورك للموضة" وجدنا أنفسنا أمام حقائب ذات منحنيات لافتة ومميزة باللون الأبيض.
وقدّمت مجموعة Anna Sui لخريف وشتاء 2024 درجة عالية من الفخامة بفضل الحقائب ذات المقبض العلوي والمرصعة بالترتر.
وفي عرض أزياء Libertine لخريف وشتاء 2024، كنا مفتونين بالحقيبة الرشيقة المطبوعة على شكل شفاه حمراء من دار الأزياء.
وتعتبر حقائب الدلو من الحقائب الكلاسيكية ذات المقبض العلوي لدى Ulla Johnson مع محفظتها الأنيقة ذات الرباط.
وكانت حقائب Big Coach تحتوي على حقائب Coach صغيرة تتدلى منها جنباً إلى جنب مع سلاسل المفاتيح ذات الطابع النيويوركي على شكل المعجنات والتفاح وسيارة الأجرة.(فوشيا)