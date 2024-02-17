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المرأة

حقائب صغيرة وتصاميم رائعة: مفاجآت أسبوع نيويورك للموضة

Lebanon 24
17-02-2024 | 11:41
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تراوحت اتجاهات الحقائب في "أسبوع نيويورك للموضة" من البرية إلى العملية ذات المقبض العلوي، فلا مهرب من الحقائب الصغيرة في الخريف، تلك التي تتسع لهاتفكِ ومفاتيحكِ فقط.

لكن تلك الحقائب بدت مميزة بهندستها وشكلها والإكسسوارات الملحقة بها؛ فقد ارتدت العارضات في عروض Khaite وCollina Strada حقائب رشيقة، بينما اختارت Anna Sui وAREA حقائب مع رسومات غير تقليدية وزخارف ثلاثية الأبعاد.
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في Ulla Johnson تراوحت الأحجام من المقاس الصغير والمجاور للسوار، إلى المقاس الواسع الذي يشبه الحقيبة في Libertine. كما ظلّ المقبض العلوي في مركز الصدارة.

من تدرجات اللون الأزرق طرحت حقائب Collina Strada ذات الأشكال الهندسية الجميلة، مع اتجاه نحو المقبض العلوي.

 
 

خلال عرض أزياء Khaite في "أسبوع نيويورك للموضة" وجدنا أنفسنا أمام حقائب ذات منحنيات لافتة ومميزة باللون الأبيض.

 
 

وقدّمت مجموعة Anna Sui لخريف وشتاء 2024 درجة عالية من الفخامة بفضل الحقائب ذات المقبض العلوي والمرصعة بالترتر.

 
 

وفي عرض أزياء Libertine لخريف وشتاء 2024، كنا مفتونين بالحقيبة الرشيقة المطبوعة على شكل شفاه حمراء من دار الأزياء.

وأطلت عارضات Kim Shui بحقائب كلاسيكية مستطيلة الشكل ذات مقبض علوي، مقرونة بقفازات ذات لون كريمي.

وتعتبر حقائب الدلو من الحقائب الكلاسيكية ذات المقبض العلوي لدى Ulla Johnson مع محفظتها الأنيقة ذات الرباط.

وكانت حقائب Big Coach تحتوي على حقائب Coach صغيرة تتدلى منها جنباً إلى جنب مع سلاسل المفاتيح ذات الطابع النيويوركي على شكل المعجنات والتفاح وسيارة الأجرة.(فوشيا)

 
 
 
المصدر: فوشيا
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