حقائب صغيرة وتصاميم رائعة: مفاجآت أسبوع نيويورك للموضة

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تراوحت اتجاهات الحقائب في "أسبوع نيويورك للموضة" من البرية إلى العملية ذات المقبض العلوي، فلا مهرب من الحقائب الصغيرة في الخريف، تلك التي تتسع لهاتفكِ ومفاتيحكِ فقط.لكن تلك الحقائب بدت مميزة بهندستها وشكلها والإكسسوارات الملحقة بها؛ فقد ارتدت العارضات في عروض Khaite وCollina Strada حقائب رشيقة، بينما اختارت Anna Sui وAREA حقائب مع رسومات غير تقليدية وزخارف ثلاثية الأبعاد.في Ulla Johnson تراوحت الأحجام من المقاس الصغير والمجاور للسوار، إلى المقاس الواسع الذي يشبه الحقيبة في Libertine. كما ظلّ المقبض العلوي في مركز الصدارة.