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المرأة
هكذا يؤثّر النظام الغذائي على صحة جنينك
Lebanon 24
17-02-2024
|
14:40
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تُظهر الأبحاث الحديثة أن النظام الغذائي للأم قبل وأثناء الحمل يؤثر على صحة أطفالها، سواء الذكور أو الإناث، بطرق مختلفة.
في ضوء ذلك، أجرت الدكتورة إميلي كام من معهد "هدسون" للأبحاث الطبية وجامعة "كامبريدج" دراسة قارنت بين تأثير نظامين غذائيين على صحة النسل، وفق ما نشرته مجلة "ميديكال إكسبريس".
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وقارنت الباحثة، بين النظام الغذائي الغني بالدهون والسكر، والنظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية.
وخلصت الدكتورة، إلى أنه وبشكل عام، تظهر النتائج أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكر - وهو أمر شائع جدا في المجتمعات الغربية والشرقية - يغيّر النمو والسمنة (نسبة الدهون في الجسم) وسلوك النسل.
كما تبيّن خلال الدراسة، أن هناك اختلافات في معدل النمو ومحتوى الدهون الإجمالي في الجسم بين الذكور وليس الإناث الذين تعرضوا لنظام غذائي متغير للأم.وقالت الدكتورة: "على الرغم من أن الإناث اكتسبن وزنا أكبر، إلا أنه في نهاية الدراسة عند عمر أربعة أشهر، كان لدى الذكور في الواقع أنسجة دهنية أكثر من الإناث".
ووجد البحث أيضا اختلافات سلوكية في النسل الذي تعرض لنظام غذائي متغير للأم والذي استمر مع نموهم، بما في ذلك المزيد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.(فوشيا)
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