بهذه الطرق البسيطة يمكن الإعتناء بالأظافر خلال الشتاء

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تعاني النساء بشكل كبير من تأثيرات فصل الشتاء على أظافرهن، خاصةً في ظل الأعمال المنزلية المرهقة التي يقومن بها. تعاني ربات المنزل بشكل خاص من تشقق وانكسار الأظافر، مما يؤثر على مظهرها ونظافتها الشخصية. تتسبب البرودة القاسية وانخفاض درجات الحرارة في تدهور حالة الأظافر أكثر في فصل الشتاء. لذلك، يجب العناية بالأظافر بشكل مستمر للحفاظ على مظهرها الصحي والجميل. وفيما يلي بعض الطرق المبتكرة للعناية بالأظافر خاصةً في فصل الشتاء.أهم وأول خطوة للحفاظ والعناية بالأظافر خلال فترة الشتاء هي الترطيب الدائم، لأن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى نمو الجلد الميت حول الأظافر ما يعيق نموها بشكل صحي، يمكنكِ استخدام زيوت جوز الهند أو اللوز أو الزيتون، قومي بتدليك الزيت على الأظافر والجلد المحيط بها بلطف لمدة عدة دقائق. يعمل الزيت على تغذية وترطيب الأظافر، مما يساعد في تقويتها وتجديدها.ويمكنكِ ترطيبها من خلال استخدام الليمون والذي يعتبر مقوياً طبيعياً يساعد على تبيض الأظافر، وذلك من خلال إضافة كوب واحد من عصير الليمون ومعه كوب من الماء في وعاء عميق، وضعي يداك فيه لمدة 10 دقائق وبعدها قومي بشطف يديك بالماء الدافئ. يمكنكِ أيضاً تقطيع الليمون لشرائح وفركها على أظافرك بطريقة مباشرة لمدة 5 دقائق ثم قومي بغسيل يدك بعدها.عند القيام بأعمال المنزل مثل التنظيف والغسيل، يُنصح بارتداء قفازات لحماية الأظافر. تحمي القفازات الأظافر من الماء والمنظفات الكيميائية التي قد تؤدي إلى جفاف وتلف الأظافر. يراعى أيضاً تقليل استخدام المنظفات الكيميائية، في أعمال التنظيف المنزلي. هذه المنظفات قد تحتوي على مواد قاسية تؤثر على صحة الأظافر وتجعلها هشة وتعرضها للتلف. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام منتجات تنظيف طبيعية ولطيفة.أما عند الخروج في الطقس البارد، قومي بارتداء قفازات لحماية الأظافر من البرودة القاسية. البرودة وانخفاض درجات الحرارة يمكن أن يؤديا إلى جفاف وتكسر الأظافر، لذا يجب حمايتها بشكل جيد.كذلك، تأكدي من تناول طعام صحي ومتوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة وصحة الأظافر. البروتين، فيتامين C، فيتامين E، الزنك والكالسيوم هي بعض العناصر الغذائية المهمة لتعزيز صحة وقوة الأظافر. قومي بتضمين الأطعمة مثل السمك، البيض، اللحوم العضوية، الفواكه والخضروات الطازجة في نظامكِ الغذائي.ومن أفضل الطرق للعناية بها خاصة في فصل الشتاء، حيث يحميها من التقصف، بالإضافة إلى أنه يحمي الأظافر من أضرار طلاء الأظافر ويجعل مظهرها لامعاً وقوية.(ليالينا)