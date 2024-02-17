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المرأة

اصالة تهدد شابا: والله جوزي ليكسر رأسك!

Lebanon 24
17-02-2024 | 23:36
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تعرضت الفنانة السورية، أصالة نصري، لموقف طريف من شاب، خلال حفلها الأخير الذي أقيم في يوم عيد الحب، في الكويت، بعد أن عبر لها الشاب عن حبه وقدم لها هدية.

 
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وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه أصالة نصري خلال وصولها إلى مكان إقامة الحفل، فظهر الشاب مقدماً لها باقة من الورود أثناء نزولها من السيارة للتعبير عن شدة حبه لها.

 

وردت أصالة بشكل طريف ممازحة الشاب حول غيرة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، قائلة له: "والله جوزي ليكسر رأسك".

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير مثنيين على عفوية وطرافة اصالة.

( الجديد)
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