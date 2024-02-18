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المرأة

ممثلة مصرية شهيرة تثير الجدل أثناء وجودها في "الجيم"

Lebanon 24
18-02-2024 | 02:00
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أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الكثير من الجدل بين جمهورها بعد نشرها على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور في أحدث ظهور لها في صالة الجيم، ووضعت في خلفيتها أغنية "مش شايفينهم".

 

وعلق عدد من جمهور ياسمين على الصور متسائلين عن الذين تقصدهم، كما لاحظ عدد من الجمهور فقدان ياسمين لبعض وزنها وهو ما علقوا عليه أيضاً متسائلين إن كان خسرانها الوزن نتيجة الرياضة أم شيء آخر.  

 

يُذكر أن ياسمين لا تزال منذ طلاقها من العوضي تنشر مجموعة فيديوهات طريفة تخلط فيها بين حزنها بعد الطلاق وفرحها بمداعبة الجمهور.

( لها)

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