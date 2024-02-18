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المرأة

تعرّضت للتحرش.. فنانة تروي ما حصل معها وتتحدّث عن خلعها للحجاب

Lebanon 24
18-02-2024 | 09:53
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كشفت الفنانة آروى عن تعرضها للتحرش في طفولتها عندما كانت تعيش فيه مع أسرتها في الكويت.

وروت النجمة اليمنية في اطلالة تلفزيونية ما حصل معها في الصغر، وقالت: "عندما كنت طفلة في عمر 7 سنوات تم التحرش بي كنت وقتها في الكويت، وكان من جنسية عربية ليست خليجية، والدتي كانت تقف مع صديقتها وجارتها، وزوج جارتنا هو من تحرش بي".
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وأضافت: "عندما خبرت والدتي لم تصدق كلامي ولم أجرؤ أن أخبر والدي، والدتي لم تتخيل أن يحدث هذا أو أن يفعل هذا الشخص شيء بي، وأقنعتني أنني مخطئة، ولفترة كنت أظن أن الخطأ مني أنا".
 
وتابعت: "أنا أحكي هذه القصة حتى يستفيد غيري، لا بدّ أن يصدق الأهل الأطفال، حتى لو كذبوا إلى أن نتأكد من الأمر".


كما قالت إنها عندما تزوجت لم ترغب في القيام بحفل زفاف وقمت بتجهيز كل التفاصيل بسرية تامة، ونفت تماماً الشائعات التي تدور حول انفصالهما.
 
وأكدت أنها كانت محجبة وخلعته قبل سنوات عديدة، وقالت: "كنت محجبة وقت المرحلة الثانوية وخلعت الحجاب عندما دخلت الجامعة، لم يفرضه علي أحد لكن شعرت أنني لست مرتاحه فخلعته".
المصدر: لها
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