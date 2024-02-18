Advertisement

المرأة

أصبحت صبية.. نجمة "ذا فويس كيدز" تكشف حقيقة ارتباطها بملياردير لبناني

Lebanon 24
18-02-2024 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1165829-638438977736626934.jpg
Doc-P-1165829-638438977736626934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة اللبنانية لين الحايك، حقيقة ارتباطها بملياردير لبناني، مؤكدة بأنها "شائعة"، وقالت إنها تركّز حاليًّا على دراستها للإخراج المسرحي استعدادًا لدخول مجال التمثيل.

وبشأن علاقتها بـ"القيصر"كاظم السـاهر"، والأنباء التي تحدثت عن وقـوع "قطيعة" بينهما، قالت إنه لا أساس لها من الصحة، مستذكرة مشاركتها بالحفل الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان "اهدنيات"ً في شمال لبنان في 2016.
Advertisement

وأضافت: بعد برنامج "ذا فويس كيدز"، تواصلت معه أكثر من مرة. ما يحصل أمر طبيعي. في كل برنامج تكون العلاقة قوية ولكن سرعان ما يخبو وهجها مع الأيام تبَعًا لانشغالات الطرفين. (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:12 | 2024-02-18
12:12 | 2024-02-18
09:53 | 2024-02-18
04:00 | 2024-02-18
02:00 | 2024-02-18
23:36 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24