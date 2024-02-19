Advertisement

المرأة

بعد غياب طويل... هل تعود هازال كاية الى الشاشة الصغيرة مع هذا النجم؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1165906-638439274562817856.jpeg
Doc-P-1165906-638439274562817856.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات لإحدى الصحف التركية بأن النجمة التركية هازال كايا تقترب من التعاقد على مسلسل جديد رسمياً يحمل عنوان "أبواب الزمن"وسيجمعها مع النجم بيركان سولوكو.


وهكذا تعود هازال كايا الى جمهورها بعد غياب حيث ان آخر الاعمال التي قدّمتها كانت مسلسل Midnight at the Pera Palace الذي عرض على نتفليكس عام 2022 كذلك مسلسل Misafir او "الضيف" الذي جرى ايقافه بعد عرض خمس حلقات منه فقط بسبب تدنّي نسبة المشاهدة.
Advertisement
كما عٌرض لها فيلم سينما لها بعنوان Benden Ne Olur الى جانب الممثل الوسيم أونور تونا.
 
إشارة إلى أن مسلسل "أبواب الزمن" مقتبس من رواية بنفس الإسم، وسيتم تصويره لصالح إحدى المنصات الرقميّة، وتدور أحداثه حول شخصيّة "سنان"، عبقري في مجال البرمجيات، وهو مؤلف كتاب غامض. تتغير حياته المنغلقة التي يخفيها عن الجميع عندما يلتقي بنيفرا وهي ابنة سياسي مشهور، لديها أيضًا أسرارها الخاصة ولكن مع تطوّر علاقتهما يواجهان أحداثًا صادمة غير متوقعة خلف كل باب يحاولان فتحه.
نشير ان هازال كايا احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتها، التي أتمّت عامها الأول وذلك في احتفال بسيط مع زوجها المخرج علي أتاي وابنهما فكرت.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:40 | 2024-02-19
02:02 | 2024-02-19
00:08 | 2024-02-19
17:00 | 2024-02-18
15:12 | 2024-02-18
12:12 | 2024-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24