بعد غياب طويل... هل تعود هازال كاية الى الشاشة الصغيرة مع هذا النجم؟

أفادت معلومات لإحدى الصحف التركية بأن النجمة التركية هازال كايا تقترب من التعاقد على مسلسل جديد رسمياً يحمل عنوان "أبواب الزمن"وسيجمعها مع النجم بيركان سولوكو.





وهكذا تعود هازال كايا الى جمهورها بعد غياب حيث ان آخر الاعمال التي قدّمتها كانت مسلسل Midnight at the Pera Palace الذي عرض على نتفليكس عام 2022 كذلك مسلسل Misafir او "الضيف" الذي جرى ايقافه بعد عرض خمس حلقات منه فقط بسبب تدنّي نسبة المشاهدة.

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كما عٌرض لها فيلم سينما لها بعنوان Benden Ne Olur الى جانب الممثل الوسيم أونور تونا.

إشارة إلى أن مسلسل "أبواب الزمن" مقتبس من رواية بنفس الإسم، وسيتم تصويره لصالح إحدى المنصات الرقميّة، وتدور أحداثه حول شخصيّة "سنان"، عبقري في مجال البرمجيات، وهو مؤلف كتاب غامض. تتغير حياته المنغلقة التي يخفيها عن الجميع عندما يلتقي بنيفرا وهي ابنة سياسي مشهور، لديها أيضًا أسرارها الخاصة ولكن مع تطوّر علاقتهما يواجهان أحداثًا صادمة غير متوقعة خلف كل باب يحاولان فتحه.

نشير ان هازال كايا احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتها، التي أتمّت عامها الأول وذلك في احتفال بسيط مع زوجها المخرج علي أتاي وابنهما فكرت.



