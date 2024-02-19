ضجة كبيرة على مواقع التواصل... بسبب هدية زوج أحلام لها

ضجة كبيرة أثيرت على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب هدية قدّمها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري لزوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.

ونشر مبارك عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو "هدية ثمينة" بمناسبة عيد ميلاد زوجته، يظهر صندوقاً فيه سبائك من الذهب عددها 24 سبيكة ذهبية زنة 100 غرام.

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الصندوق مدوناً عليه عبارة:"إهداء خاص لفنانة العرب أحلام الشامسي".

وكشفت الفنانة الإماراتية أحلام، أنها لغاية الآن، لم تحضّر لألبومها، وذلك بسبب إنشغالاتها، متمنية عدم نشر تسريبات وأخبار عن أن موعد طرح ألبومها قريب.









