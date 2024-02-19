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المرأة
جورجينا رودريغيز تعترف: "كنت عاملة نظافة ونادلة"
Lebanon 24
19-02-2024
|
03:40
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تداول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تصريحا نُسب لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز تحدثت فيه عن حياتها قبل الشهرة، اذ انها قالت: "لقد كنت عاملة نظافة ونادلة وبعدها أصبحت عاملة في متجر... والآن أصبحت فوقهم جميعًا"، وقد نال كلامها رواجا كبيرا.
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وكانت قد خضعت جورجينا رودريغيز مؤخرا لجلسة تصوير لاتينية بإمتياز، في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقد أطلت جورجينا بلوكات مختلفة، وإعتمدت عدة إطلالات تنوعت بين الكلاسيكية والمعاصرة، وإعتمدت المزج بين أقمشة الدينم، مع نقشات حديثة ذات طابع كلاسيكي.
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