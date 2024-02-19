جورجينا رودريغيز تعترف: "كنت عاملة نظافة ونادلة"

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تداول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تصريحا نُسب لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز تحدثت فيه عن حياتها قبل الشهرة، اذ انها قالت: "لقد كنت عاملة نظافة ونادلة وبعدها أصبحت عاملة في متجر... والآن أصبحت فوقهم جميعًا"، وقد نال كلامها رواجا كبيرا.وكانت قد خضعت جورجينا رودريغيز مؤخرا لجلسة تصوير لاتينية بإمتياز، في العاصمة الإسبانية مدريد.