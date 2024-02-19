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المرأة

"ليه أسمع التصريح ده"... أروى تهاجم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

Lebanon 24
19-02-2024 | 04:47
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انتقدت الفنانة والمغنية أروى، اتجاه بعض الفنانين لنشر مشاكلهم الشخصية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الأمر يؤثر على مسيرتهم الفنية.


وقالت أروى، في تصريحات تلفزيونية، إنها انزعجت كثيرًا بسبب تصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب عن مشاكلها الشخصية مع حسام حبيب عبر السوشيال ميديا، معقبة: "هو كل واحد يطلق يطلع يتكلم وينشر خصوصياته.. القصة كانت بايخة والدنيا مهزلة".
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وعن طلاق شيرين من حسام حبيب، أوضحت: "أنتم اتجوزتوا وحبيتوا بعض كدا ومحدش عارف خلوها كده وقت الطلاق".
وأضافت أن أغرب تصريح سمعته من شيرين عبدالوهاب، حينما قالت إن شيرين تريد تجميد بويضاتها وحسام حبيب رفض يلقحها بالحيوانات المنوية"، معقبة: "أنا مالي.. ليه أسمع التصريح دا، ليه الشعب يسمع هذا التصريح".
وأكدت أنه لا يوجد شيء اسمه "الفنان ملك للجمهور"، لابد أن يكون هناك حدود لهذا الأمر، مشيرة إلى أنها تأثرت بالمشاكل الشخصية للفنانة شيرين عبد الوهاب، ولا تسمع أغانيها.



 
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