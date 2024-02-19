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المرأة

ماريتا الحلاني تكشف عن حلم "صعب المنال".. ما هو؟!

Lebanon 24
19-02-2024 | 07:34
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كشفت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني ، عن حلمها الذي كانت تأمل أن يتحقق ولكنه صعب المنال.
 
 
وقالت في حوارها مع موقع "فوشيا"، أنها كانت تحلم بأن تعيش حياة شبيهة بأميرات "ديزني".
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وتابعت قائلة: "هذا الحلم لم ينعكس سلبيا على إصراري الدائم لعيش حياتي بالطريقة التي تشعرني بالسعادة بين عائلتي وأصدقائي، مما لا يشكّل هاجسا لدي، مؤكدة انها حريصة على اعتماد استراتيجية تساعدها على تحقيق أهدافها.

وتحدثت ماريتا عن حياتها الفنية أيضاً، وقالت إنها هناك "ديو" سيجمعها بالفنان أدونيس وعدد من الأعمال الفنية التي ستعمد لطلاقها في الفترة المقبلة، منها أغنية "يوميات" التي ستطلقها من اخراج ميرنا حنا.

وتستعرض ماريتا خلال فيديو كليب "يوميات"، عدد من المحطات المميزة التي مرت بها خلال حياتها.

وقالت ماريتا حول العمل: قمت بتلحين هذه الأغنية التي كتبها الشاعر أحمد عبد النبي، وجرى اقتباسها من مذكراتي اليومية، التي دونت فيها كل المشاعر الجميلة التي كنت أعيشها يومياً والأشخاص المميزين الذين مروا بحياتي.

من جهة أخرى، أكدت ماريتا حرصها الدائم على استشارة والدها الفنان عاصي الحلاني والأخذ برأيه ونصائحه قبل إطلاق أعمالها الفنية. (فوشيا)
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