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المرأة

منّة شلبي تغيب عن دراما رمضان 2024.. اليكم السبب

Lebanon 24
19-02-2024 | 14:19
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كشفت النجمة منة شلبي أسباب عدم مشاركتها في دراما رمضان لهذا العام بعد تألقها في الموسم الماضي من خلال مسلسل "تغيير جو".

في تصريح لـ"لها"، قالت شلبي إن سبب عدم مشاركتها في الماراثون الرمضاني لهذا العام هو اتجاهها إلى الأعمال السينمائية في الفترة الحالية.
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كما أكدت أنها ترغب في تكوين رصيد سينمائي كبير، حيث إنها بدأت في تصوير ثلاثة أفلام دفعة واحدة، أولها "فرقة الموت" مع أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، والثاني بعنوان "سلطان الهوى" مع أحمد داوود وجيهان الشماشرجي، أما الفيلم الثالث فلا يزال قيد التحضير.

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