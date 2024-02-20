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المرأة

أحلام تحسم الجدل حول قضية السبائك الذهبية

Lebanon 24
20-02-2024 | 00:38
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بأسلوبها العفوي المحبّب الى الجمهور، علّقت النجمة أحلام الشامسي على صور الهدية المنتشرة على السوشيال ميديا، والتي قيل بأنها تلقّتها من زوجها بمناسبة يوم ميلادها، وجاءت على شكل صندوق كبير يتضمن سبائك ذهبية.
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وكشفت النجمة الإماراتية حقيقة هذه السبائك التي أثارت الجدل باعتبار أنها هدية ثمينة جداً، وكتبت تعليقاً توضيحياً قالت فيه: "هذا شوكولاتة من الحلوميين حبايبي"، في إشارة الى "الفانز" ومحبيها.
وأضافت أحلام في تغريدة ساخرةً: "أخاف تحطّون أني أكل رز الماس، اللهم اجعلني كبيرة في عين الناس وصغيرة في عين نفسي".



وجاءت تعليقات أحلام حاسمةً لقطع الطريق على أي شائعات وأخبار مغلوطة، مكذّبةً الأخبار التي تم تداولها عن أن الهدية عبارة عن سبائك ذهبية، لا سيما أن الصندوق مدوّن عليه عبارة "إهداء خاص لفنانة العرب أحلام الشامسي".
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