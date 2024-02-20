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المرأة

من داخل سيارتها... ياسمين صبري بإطلالة شتوية مميزة للغاية

Lebanon 24
20-02-2024 | 02:09
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نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري فيديو لها عبر خاصية الحالة في حسابها، وظهرت ياسمين بإطلالة شتوية متميزة من داخل سيارتها، وإرتدت نظارات شمسية ووضعت ميك آب خفيف وتركت خصلات شعرها منسدلاً أمام كتفيها.
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ويستمر فيلم "أبو نسب" بتحقيقه نجاح كبير في دور العرض السينمائية، بعد طرحه في 21 كانون الأول الماضي، حيث وصلت إيرادات الفيلم يوم أمس، إلى 151 ألفاً و619 جنيه في دور العرض السينمائية، وبذلك يحتل الفيلم المركز الثالث بين الأفلام المعروضة، بعد "الحريفة" و"رحلة 404".



فيلم "أبو نسب" بطولة الممثلين المصريين محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر و محمد لطفي، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.
ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و "ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً.
 

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