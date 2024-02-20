جورجينا رودريغيز: "الحجاب دائماً في حقيبتي"

كشفت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، عن أن الحجاب موجود دائماً في حقيبتها، وذلك بسبب سكنها في المملكة العربية السعودية، قائلة: "الحجاب في شنطتي دوماً، أني أعيش بالسعودية وأحمله معي ليغطيني ويسترني".

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على صعيد آخر، كانت قد تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحاً نُسب إلى عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، تحدثت فيه عن حياتها قبل الشهرة، إذ إنها قالت: "لقد كنت عاملة نظافة ونادلة، وبعدها أصبحت عاملة في متجر... والآن أصبحت فوقهم جميعاً"، وقد أحدث كلامها رواجاً كبيراً بين المتابعين.