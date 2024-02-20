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المرأة
سرقة أموال ومجوهرات ميرهان حسين.. ما التفاصيل؟
Lebanon 24
20-02-2024
|
10:18
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تعرضت الفنانة المصرية ميرهان حسين للسرقة، صباح الثلاثاء، وذلك أثناء تواجدها داخل أحد المباني السكنية تحت التأسيس في العاصمة القاهرة.
وقالت ميرهان خلال تحقيقات النيابة إنها تعرضت للسرقة أثناء تواجدها داخل المبنى، حيث اختفى من حقيبتها مبلغ مالي كبير بالإضافة لمشغولات ومجوهرات ذهبية.
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وكشفت مباحث القاهرة بعد عدة ساعات، قيامها بالقبض على ثلاثة متهمين بمحافظة الغربية يمتهنون تركيب الأرضيات، وذلك بعد أن استدل عليهم إثر مطابقة وجوههم بصورهم من كاميرات المراقبة المتواجدة داخل المبنى الذي تم سرقة ميرهان حسين بداخله.
وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم لتحرير المحضر، وقررت النيابة العامة المصرية حبسهم 4 أيام احتياطيا عقب إعادة المسروقات للمجني عليها.
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