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المرأة

أشياء لا تستغني عنها غادة عبد الرازق.. ما هي؟

Lebanon 24
20-02-2024 | 12:24
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تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد "صيد العقارب" وتطرقت إلى أمور عدة خاصة بها، قائلة إن حقيبتها دائماً تحتوي على أغراض كثيرة لا تستغني عنها، ومنها المصحف والنظّارة وزجاجة العطر.
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وأضافت في مقابلة تلفزيونية أن جميع المشاركين في العمل يتّسمون بخفة الدم ولا يشعرون بالملل خلال تجمّعهم، لكن فور البدء بالتصوير يركّزون في أدوارهم.

وعن الأغنية التي يمكن أن تغنيها في آخر اليوم لتعديل مزاجها، ضحكت غادة وهي تقول: "مش للدرجة دي، أنا ما أظنش إني هاغني في آخر اليوم علشان أغيّر مزاجي".
 
وفي إجابتها على سؤال: إذا وضعتِ على باب غرفتك لافتة "ممنوع الدخول"، لمن ستكون موجّهة؟ قالت: "لأي شخص حسود".


يذكر ان مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وبطولة: رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدي بدر، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، منال سلامة، وصفاء جلال.
المصدر: لها
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