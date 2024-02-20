هذا سبب انسحاب مخرج مسلسل ياسمين صبري!

كشف المخرج إبراهيم فخر عن السبب الرئيس وراء انسحابه من إخراج مسلسل "رحيل"، وهو بطولة الفنانة ياسمين صبري، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.



وقال فخر في تصريح لـ"لها":"قررت الانسحاب من العمل لعدم الاتفاق على موعد لعرضه"، مشيراً إلى أنه تعاقد على المسلسل وهو يعلم بأنه سيُعرض في النصف الثاني من رمضان، لكنه فوجئ بالقناة العارضة للمسلسل تقرر طرحه في النصف الأول من رمضان الذي يفصلنا عنه 20 يوماً.

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وأضاف: "كما أننا لم نبدأ بتصوير العمل بعد، لذا قررت الانسحاب لتأكّدي من أننا لن نلحق بالماراثون الرمضاني".



وأكد إبراهيم فخر أن لا خلافات بينه وبين فريق عمل المسلسل، بل على عكس ذلك، الجميع يتفهّم قرار انسحابه، هو لا يزال على تواصل مع الفنانة ياسمين صبري وتجمعهما علاقة جيدة.



وحول الاستعانة بالمخرج محمد عبد السلام ليكون بديلاً له في المسلسل، ردّ المخرج إبراهيم فخر أنه يتمنى التوفيق له ولجميع فريق العمل.



وكانت أسرة مسلسل "رحيل" قد قررت أن يتولى المخرج محمد عبد السلام مهمة استكمال تصوير المسلسل ليُعرض في النصف الأول من رمضان المقبل، بدلاً من المخرج إبراهيم فخر الذي أعلن انسحابه من العمل.



ويشارك ياسمين صبري في بطولة مسلسل "رحيل" عدد من النجوم، بينهم: هاجر الشرنوبي وسماء إبراهيم وأحمد صيام وغيرهم من النجوم.