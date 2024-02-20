Advertisement

المرأة

هذا سبب انسحاب مخرج مسلسل ياسمين صبري!

Lebanon 24
20-02-2024 | 15:55
A-
A+
Doc-P-1166591-638440667354243178.jpg
Doc-P-1166591-638440667354243178.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المخرج إبراهيم فخر عن السبب الرئيس وراء انسحابه من إخراج مسلسل "رحيل"، وهو بطولة الفنانة ياسمين صبري، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وقال فخر في تصريح لـ"لها":"قررت الانسحاب من العمل لعدم الاتفاق على موعد لعرضه"، مشيراً إلى أنه تعاقد على المسلسل وهو يعلم بأنه سيُعرض في النصف الثاني من رمضان، لكنه فوجئ بالقناة العارضة للمسلسل تقرر طرحه في النصف الأول من رمضان الذي يفصلنا عنه 20 يوماً.
Advertisement
 
 
وأضاف: "كما أننا لم نبدأ بتصوير العمل بعد، لذا قررت الانسحاب لتأكّدي من أننا لن نلحق بالماراثون الرمضاني".

وأكد إبراهيم فخر أن لا خلافات بينه وبين فريق عمل المسلسل، بل على عكس ذلك، الجميع يتفهّم قرار انسحابه، هو لا يزال على تواصل مع الفنانة ياسمين صبري وتجمعهما علاقة جيدة.

وحول الاستعانة بالمخرج محمد عبد السلام ليكون بديلاً له في المسلسل، ردّ المخرج إبراهيم فخر أنه يتمنى التوفيق له ولجميع فريق العمل.

وكانت أسرة مسلسل "رحيل" قد قررت أن يتولى المخرج محمد عبد السلام مهمة استكمال تصوير المسلسل ليُعرض في النصف الأول من رمضان المقبل، بدلاً من المخرج إبراهيم فخر الذي أعلن انسحابه من العمل.

ويشارك ياسمين صبري في بطولة مسلسل "رحيل" عدد من النجوم، بينهم: هاجر الشرنوبي وسماء إبراهيم وأحمد صيام وغيرهم من النجوم.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:24 | 2024-02-20
10:18 | 2024-02-20
06:18 | 2024-02-20
04:29 | 2024-02-20
02:09 | 2024-02-20
00:38 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24