زوجة باسل خياط تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل عن علاقتهما: كنت رح جن!

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تصدرت ناهد زيدان، زوجة الممثل باسل خياط ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها، تحدثت خلاله عن ردة فعلها في حال لم تكن تزوجت من باسل.وقالت ناهد انها لو لم تتزوج بـ باسل، كانت ستصاب بالجنون من دون أدنى شك.لمشاهدة الفيديو