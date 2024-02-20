Advertisement

المرأة

زوجة باسل خياط تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل عن علاقتهما: كنت رح جن!

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:44
A-
A+
Doc-P-1166660-638440949529447743.jpeg
Doc-P-1166660-638440949529447743.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدرت ناهد زيدان، زوجة الممثل باسل خياط ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها، تحدثت خلاله عن ردة فعلها في حال لم تكن تزوجت من باسل.


وقالت ناهد انها لو لم تتزوج بـ باسل، كانت ستصاب بالجنون من دون أدنى شك.
Advertisement

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2024-02-20
15:55 | 2024-02-20
12:24 | 2024-02-20
10:18 | 2024-02-20
06:18 | 2024-02-20
04:29 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24