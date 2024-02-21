كندة علوش توجه رسالة لـ أصالة.. اليكم ما قالته!

أعربت الممثلة السورية كندة علوش عن اعجابها بأغنية "سبب فرحتي" التي قدمتها الفنانة السورية أصالة، بمشاركة الفنان المصري أحمد سعد، والتي تم طرحها بالتزامن مع احتفالات "يوم الحب".



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وأغنية "سبب فرحتي" للشاعر محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وألحان أحمد سعد. وكتبت كندة عبر حسابها الرسمي، تعليقاً لأصالة، قالت فيه: "أصولتي حبيبتي سبب فرحتي وفرحة الملايين مبروووك الأغنية الرائعة ومبرووك الألبوم اللي كل أغنية فيه تحفة فنية.. شكراً لأنك بحياتي مصدر دائم للحب والدعم والاهتمام الله يكتبلك كل النجاحات اللي بتستاهليها، وكل السعادة والفرح والحب وراحة البال".وأغنية "سبب فرحتي" للشاعر محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وألحان أحمد سعد.