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منوعات

بعد صراع مع مرض السرطان.. وفاة "التيك توكر" شيماء

Lebanon 24
21-02-2024 | 05:42
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خيّم حزن كبير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة التيك توكر المغربية الشهيرة شيماء بن سعيد.

القصة الجميلة التي جمعت المؤثر المغربي نور الدين إبراهيمي، المعروف بـ"نوري" وزوجته شيماء بن سعيد ومتعا من خلالها متابعيهما بكل تفاصيل رحلتهما معا وتجاربهما المرحة، انتهت بوفاة شيماء بعد صراع مع مرض سرطان الدم.
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فبعد زواجهما في تموز 2023 أصيبت شيماء بالمرض الخبيث وظل زوجها يشارك كافة لحظات دعمه لزوجته في محنتها مع متابعيهما على "إنستغرام" و"تيك توك" إلى أن واففتها المنية. (العربية)

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