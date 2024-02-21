حركات شيرين الطريفة تثير الجدل.. هل قصدت حسام حبيب؟ (فيديو)

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حفل ليالي سعودية مصرية، وقدمت العديد من الأغنيات المعروفة والتي اشتهرت بها.

وغنت شيرين عبد الوهاب، أغنية "حبه جنة"، والتي سبق وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، برفقة طليقها الفنان حسام حبيب.

وأثارت حركات يد الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء غناء "حبه جنة"، في حفل ليالي سعودية مصرية تساؤلات جمهورها، حيث ربط الجمهور بين هذه الحركات وبين طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وخلال الحفل بدأت غناء "حبه جنة" واستخدمت حركات يدها في التعليق على كلمات الأغنية وكأنها ترسل رسائل، أو توصف علاقتها السابقة بالفنان حسام حبيب، فعندما بدأت بكوبليه "حبه جنة" وضعت يدها على خدها وكأنها "تلطم" من خيبة الأمل، كما ضحكت ساخرة وهي تقول "في حاجات حلوة حصلت على ايديه، إن أنا اتعلقت بيه"، واستمرت في استخدام يدها على باقي كلمات الأغنية.