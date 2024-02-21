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المرأة

نادين نسيب نجيم تشوّق الجمهور ببرومو "2024"

Lebanon 24
21-02-2024 | 23:00
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تواصل الممثلة نادين نسيب نجيم تشويق الجمهور لمسلسلها المنتظر عرضه خلال شهر رمضان "2424"، والذي ستعرضه شاشة.

 

 ونشرت أخيراً البوستر الرسمي للمسلسل الذي تخوض بطولته مع الممثل محمد الأحمد، وهو استكمال لقصة "2020" مع الممثل قصي خولي والذي حقق نجاحاً مبهراً خلال عرضه.

 

 وزادت نجيم من حماس الجمهور من خلال طرح البرومو الخاص بالعمل والذي ظهرت فيه مصابة بكدمات وجروح في وجهها وجسمها. وإلى جانبها الممثل السوري وهو يرفع لها سحاب فستانها. وعلقت بالقول: "أوقات العيون بتكشف أسرار".

 

 تفاعل الجمهور بشكل كبير مع البرومو، متسائلين عن الحبكة الجديدة في المسلسل الذي يبدو بأنه يتضمن الكثير من المواجهات بين النجمين إضافة إلى مشاهد لا تخلو من الحركة والقتال والحبّ.

 

 يذكر أن العمل من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج "صباح إخوان"، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم من لبنان وسوريا وسيكون قصة مختلفة عن "2020" وقضية لا تشبهها.

( mtv)
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