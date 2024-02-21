بهذا المبلغ... كيم كارداشيان تبيع حقيبتها المثيرة للجدل

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للانتقادات من قبل المعجبين لبيعها حقيبتها المثيرة للجدل من دار الأزياء الفرنسية هيرميس مقابل مبلغ ضخم يقدّر بعشرات آلاف الدولارات، وذلك عبر موقع بيع الأغراض المستعملة الخاص بعائلتها.

Advertisement

في التفاصيل، عرضت كيم حقيبة بيركين نادرة مصنوعة من جلد التمساح باللون الرمادي غير اللامع على موقع "كارداشيان كلوسيت" بمبلغ 70 ألف دولار، وأدرجتها تحت خانة بـ"حالة جيدة".

ومع ذلك، جاء في وصف حقيبة اليد على الموقع الإلكتروني أن هناك تغيّرًا في لوم المقابض والزوايا السفلية، وخدوشًا طفيفة على المعدن.



وكان المعجبون على موقع "Reddit" في حيرة من أمرهم، متسائلين عن سبب بيع كيم حقيبتها بهذا السعر المرتفع رغم تحول مقابضها إلى اللون البني بشكل واضح.

وكتبت إحداهن ساخرة: "هل هي جادة. ما مدى يأس هذه العائلة للحصول على المال؟ ولماذا لا يستغرب الآخرون سبب بيع هؤلاء "المليارديرات" ملابسهم المستعملة؟.

وأضافت أخرى: "70 ألفًا مقابل حقيبة قذرة، ما هذه التفاهة؟!".

ولفت أحد المعجبين إلى أن جميع الأدوات والأغراض التي تعرضها العائلة باهتة وبالية، فالحواف مهترئة قليلة، ويتغيَّر لونها بسبب المكياج، ومستحضرات تسمير البشرة.



من جهة أخرى، رأى الكثيرون أن الحقيبة تعد صفقة جيدة، إذ إن سعرها الأصلي على موقع العلامة التجارية يقدر بـ120 ألف دولار.

يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعرض فيها "كيم" حقيبة ثمينة للبيع؛ فقد سبق لها أن باعت حقيبتها "Porosus Crocodile Birkin" باللون الأزرق مقابل 50 ألف دولار.

كما عرضت الأم لأربعة أطفال حقيبتين من هيرميس للبيع، إلى جانب العديد من حقائب لوي فيتون، وأغراض أخرى من دار الأزياء الفرنسية شانيل. (فوشيا)