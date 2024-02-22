يسرا تغازل عمرو دياب: أجمل راجل في الدنيا

على هامش حفل "ليالي سعودية مصرية"، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية مساء الأحد، 18 شباط، التقت النجمة يسرا بالنجم عمرو دياب.

ونشر برنامج "عرب وود" فيديو لكواليس لقاء يسرا وعمرو دياب، التي ظهرت فيه تتحدث لعمرو دياب متغزلة فيه قائلة: "القمر، أحلى راجل في الدنيا".

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وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم عمرو دياب وكريم عبد العزيز وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومنى الشاذلى وعمرو الفقي وإسعاد يونس ومحمد عبد المتعال ومجدي الجلاد ولميس الحديدي ويسرا وليلي علوي والهام شاهين وآمال ماهر ود. أشرف زكي نقيب الفنانين ورامي عادل إمام ود. مدحت العدل ونيللي كريم وصلاح عبد الوهاب وأشرف عبد الباقي وأحمد فهمي.

يقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه، إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر. (نواعم)