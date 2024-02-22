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المرأة

بطلة مسلسل "الخائن" تكشف عن علاقتها الغرامية... وهذه جنسية حبيبها

Lebanon 24
22-02-2024 | 07:00
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كشفت الفنانة السورية مرام علي أنها وقعت في حب شاب وسيم من الجنسية السورية، لافتةً إلى أنه قدَّم لها عرضًا للزواج.

وفي التفاصيل، سُئلت مرام خلال استضافتها في برنامج "كتير هلقد" عن ما إذا قامت بإجراء عمليات تجميل لشكلها، وفي محاولة منها للتملص من الإجابة، قالت إن سر تغيير ملامحها يعود إلى وقوعها في الحب، مشيرةً إلى أن حبيبها هو رجل وسيم من خارج الوسط الفني ويحمل الجنسية السورية.
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وحول ما إذا كانت تفكر بالزواج، أكدت مرام أنه رغم أنها مرتبطة في الوقت الحالي، فإنها لم تفكر بجدية في الزواج في هذه المرحلة.

وعن شعارها "لا للزواج"، أوضحت أن موقفها ذاك اتخذته منذ زمن بعيد، حين كانت أصغر سنًّا، لكنها عدلت عن رأيها وبدأت تفكر بالموضوع بجدية.

وتطرَّقت مرام للحديث عن شخصيتها "تيا" في مسلسل "الخائن"، إذ كشفت أنها لا تحب شخصيتها، بسبب خيانتها ومحاولتها تدمير العلاقات الزوجية، معتبرة إياها ضحية في بعض المواقف.

وشددت مرام على أنها بعيدة كل البعد عن شخصية "تيا"، فهي لا ترى نفسها "أفعى" كما يصفها البعض.
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