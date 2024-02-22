Advertisement

المرأة

"في سنّ العاشرة فقط".. كيم كارداشيان تحتفل بإنجاز ابنتها

Lebanon 24
22-02-2024 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1167245-638442202918155533.jpg
Doc-P-1167245-638442202918155533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فرحها بإنجاز ابنتها نورث ويست، في ستوري جديدة على إنستغرام، تظهر دخول نورث قائمة  Billboard's Hot 100.

شاركت كيم منشورًا من Chart Data، وعلقت: نورث ويست في أول دخول لها في قائمة Hot 100 هذا الأسبوع مع أغنية TALKING.
Advertisement

وتابعت كيم: أصبحت نورث واحدة من أصغر الفنانين الذين دخلوا هذه القائمة على الإطلاق، وهي في سن العاشرة فقط.

تعاونت نورث مع والدها كانييه ويست في ألبومه الجديد بعنوان "Vultures 1" مع Ty Dolla $ign، من خلال أغنية "TALKING / ONCE AGAIN" .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:30 | 2024-02-22
07:00 | 2024-02-22
03:58 | 2024-02-22
02:35 | 2024-02-22
00:56 | 2024-02-22
23:44 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24