"في سنّ العاشرة فقط".. كيم كارداشيان تحتفل بإنجاز ابنتها

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شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فرحها بإنجاز ابنتها نورث ويست، في ستوري جديدة على إنستغرام، تظهر دخول نورث قائمة Billboard's Hot 100.شاركت كيم منشورًا من Chart Data، وعلقت: نورث ويست في أول دخول لها في قائمة Hot 100 هذا الأسبوع مع أغنية TALKING.وتابعت كيم: أصبحت نورث واحدة من أصغر الفنانين الذين دخلوا هذه القائمة على الإطلاق، وهي في سن العاشرة فقط.تعاونت نورث مع والدها كانييه ويست في ألبومه الجديد بعنوان "Vultures 1" مع Ty Dolla $ign، من خلال أغنية "TALKING / ONCE AGAIN" .