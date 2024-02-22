16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"في سنّ العاشرة فقط".. كيم كارداشيان تحتفل بإنجاز ابنتها
Lebanon 24
22-02-2024
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فرحها بإنجاز ابنتها نورث ويست، في ستوري جديدة على إنستغرام، تظهر دخول نورث قائمة Billboard's Hot 100.
شاركت كيم منشورًا من Chart Data، وعلقت: نورث ويست في أول دخول لها في قائمة Hot 100 هذا الأسبوع مع أغنية TALKING.
Advertisement
وتابعت كيم: أصبحت نورث واحدة من أصغر الفنانين الذين دخلوا هذه القائمة على الإطلاق، وهي في سن العاشرة فقط.
تعاونت نورث مع والدها كانييه ويست في ألبومه الجديد بعنوان "Vultures 1" مع Ty Dolla $ign، من خلال أغنية "TALKING / ONCE AGAIN" .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمواطنين.. هذا جديد "ألفا" و "تاتش"
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد "ألفا" و "تاتش"
14:41 | 2024-02-21
21/02/2024 02:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي!
15:21 | 2024-02-21
21/02/2024 03:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها مع إسرائيلي.. هكذا ردت نانسي عجرم (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها مع إسرائيلي.. هكذا ردت نانسي عجرم (فيديو)
03:44 | 2024-02-22
22/02/2024 03:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري "تحت الأرض" في لبنان؟ إقرأوا هذا الخبر!
Lebanon 24
ماذا يجري "تحت الأرض" في لبنان؟ إقرأوا هذا الخبر!
15:50 | 2024-02-21
21/02/2024 03:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال بري بـ"مشهد جديد".. من الميدان الى التمثيل فتقديم الأخبار (صورة)
Lebanon 24
نوال بري بـ"مشهد جديد".. من الميدان الى التمثيل فتقديم الأخبار (صورة)
13:25 | 2024-02-21
21/02/2024 01:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:30 | 2024-02-22
فنانة مشهورة تحتفل بحصولها على حضانة ابنها
07:00 | 2024-02-22
بطلة مسلسل "الخائن" تكشف عن علاقتها الغرامية... وهذه جنسية حبيبها
03:58 | 2024-02-22
من كواليس "ع أمل"... فيديو لماغي بو غصن يشوّق الجمهور
02:35 | 2024-02-22
يسرا تغازل عمرو دياب: أجمل راجل في الدنيا
00:56 | 2024-02-22
ما سبب غياب ميس حمدان عن الفن لـ 5 سنوات؟
23:44 | 2024-02-21
بهذا المبلغ... كيم كارداشيان تبيع حقيبتها المثيرة للجدل
فيديو
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
03:39 | 2024-02-20
22/02/2024 19:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
22/02/2024 19:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
22/02/2024 19:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24