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المرأة

فنانة مشهورة تحتفل بحصولها على حضانة ابنها

Lebanon 24
22-02-2024 | 12:30
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شاركت المهرة البحرينية متابعيها بحصولها على حق حضانة ابنها تميم من زوجها السابق المنتج الكويتي عادل المسلم، بقرار قضائي من محكمة كويتية.

 

ونشرت الفنانة الخليجية لقطات رصدت استقبالها نجلها الوحيد وفرحها باحتضانه، عقب صدور الحكم الذي نشرت صورته.

 

وكانت المهرة البحرينية قد طلبت قبل عقد جلسة المحكمة، من جمهورها الدعاء من أجل أن تفوز بحضانة ابنها، قائلةً: "ما في أم تقدر تعيش من غير ولدها وأنا أعرف وأدرس، ما أمر به تعيشه الكثير من نساء الكرة الأرضية، رفقاً بقلبي اللي ما عاد يتحمل الفراق، رفقاً بأمي لحفيدها لم تعد تتحمل، رفقاً بالطفل إللي يعيش بعيد عن أمه".

 

ويُذكر أن المهرة البحرينية تزوجت من عادل المسلم عام 2016 رغم فارق العمر بينهما والذي يصل إلى 21 عاماً ورُزقت منه بتميم، قبل أن يُسجن المسلم بتهمة المتاجرة بالمخدرات وغسل الأموال، ما دفعها للابتعاد عن السوشيال ميديا لفترة طويلة، وأعلنت تخلّيها عن زوجها بعد سجنه عائدةً إلى وطنها.

 

وبدأت الأجهزة الأمنية بمراقبة المسلم منذ تحدثت زوجته في مقطع مصوّر عن هدية قدّمها لها، هي عبارة عن طائرة خاصة، لافتةً إلى أنها باتت تمتلك شركة طيران. وهو ما أثار التساؤلات حول مصدر ثروتهما.

( لها)

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