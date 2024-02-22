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المرأة

فيفي عبده ترد على توقع ليلى عبد اللطيف بوفاتها

Lebanon 24
22-02-2024 | 15:00
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أثار توقّع العرّافة ليلى عبداللطيف عن موعد وفاة الفنانة فيفي عبده، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

 

وعلّقت فيفي عبده على توقّعات ليلى عبداللطيف قائلةً: "فيفي عاشقة للحياة وتريد أن تعيش المزيد، زيدي من سنّ رحيلي"، لتردّ عليها ليلى مازحةً بأنها ستجعله في عمر الـ90.

 

وكانت فيفي عبده قد أثارت جدلاً خلال الأيام الماضية بحديثها عن أن الرقص من وجهة نظرها ليس حراماً.

 

وردّت النجمة المصرية على الاتّهامات التي تُساق للرقص خلال لقائها في برنامج "عندي سؤال" وقالت بأسلوبها العفوي: "الرقص حرام ليه؟ هو مش شغل زي أي حاجة؟ الباليه حرام؟ في حاجات كتير حرام، الرقص دا شغل زي أي شغل لو احترامه ولو ناسه اللي بيتفرجوا عليه واللي بيقدّروه ويحترموه".

 
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( لها)
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