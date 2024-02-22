الشعر القصير يتصدر صيحات الموضة هذا العام

ترغب الكثيرات في الحصول على قصّة شعر جديدة تشعرهن بالتجديد والحماس بالبداية الجديدة، ومع رواج قصّات الشعر القصيرة بمختلف تصميماتها، فمن المنطقي أن تظهر في الموسم الجديد قصّة شعر قصيرة مختلفة عن المواسم السابقة، وفي 2024 تتصدر قصّة شعر باريسية غاية في الأناقة والدقة، وهي قصّة الشعر القصير جداً الدقيق.

طبقاً لاسمها فهي قصّة قصيرة جداً، طولها على بُعد بوصة أو بوصتين فقط أسفل الأذنين، مما يجعلها قصّة فريدة للغاية على الرغم من بساطتها، حيث أنها ذات طابع باريسي جذاب ومثير.

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ليس هناك الكثير من التفاصيل لقصّة الشعر القصير الدقيق، فقط يتم قص الشعر بخط واحد مستقيم ونظيف. ففي حين كان الشعر القصير الأشعث أو المتموج موضة المواسم القادمة، فإن موسم 2024 يتمحور حول المظهر الأنيق المصقول.

الكثيرات من نجمات هوليود والمشاهير انضممن بالفعل لهذه الصيحة، سبقتهم كيم كارداشيان عام 2023 حين قامت بقص شعرها بطول دقيق متماثل وقصير جداً، ثم تبعتها لوري هارفي، كورتني كارداشيان ومؤخراً اعتمدت جوليان هوغ هذه القصّة في يناير 2024.

أما بالنسبة لألوان الشعر المناسبة لقصّة الشعر القصير الدقيق فيُفضل أن تكون ناعمة وحيوية وأحادية البُعد، لتكمل المظهر الناعم المصقول.

كيفية الحصول على قصّة الشعر القصير الدقيق

بالنسبة للقصّة القصيرة الدقيقة، فرش الشعر الدائرية سوف تكون فعّالة للحصول على مظهر مصقول ومشدود وأنيق، كما يمكن الحصول على مظهر باريسي عبر تشكيل خصلة أمامية على شكل حرف C.

هل قصّة الشعر القصير الدقيق مناسبة لكِ؟

كلما كان شعرك ناعماً ومستقيماً، كلما كان الحصول على قصّة الشعر القصير الدقيق، والمحافظة عليها أسهل. والعكس بالنسبة للشعر المجعد السميك.