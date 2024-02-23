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المرأة

بـ"الراقصة سُكر"... سلافة معمار تتصدر الترند

Lebanon 24
23-02-2024 | 00:04
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تصدرت النجمة السورية، سلافة معمار الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد معرفة الجمهور لشخصيتها المفاجئة التي ستجسدها ضمن أحداث مسلسل "ولاد بديعة"، الذي سيعرض في موسم دراما رمضان 2024 على منصة "شاهد" وقناة "mbc" دراما.
وتجسد سلافة دور راقصة في ملهى ليلي تسمى "سُكّر"، وهي الشقيقة الكبرى والوحيدة لثلاثة شباب يُجسّد أدوارهم كل من محمود نصر وسامر إسماعيل ويامن الحجلي، مع أمهم بديعة التي تُجسد دورها إمارات رزق.
وتفاعل محبو سلافة مع دورها بعد طرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "ولاد بديعة"، وقال الكثير منهم إنهم فوجئوا بالشخصية، وتحمّسوا لمتابعتها خلال شهر رمضان، كما تداول مقاطع طريفة لها عبر منصة "إكس".

 
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وكتبت إحدى المتابعات: مفاجأة من العيار الثقيل تقدمها الفنانة سلافة معمار، دائما أدوارها استثنائية وناجحة، وأنا متأكدة أنها ستتفوق على النجوم في رمضان.
وأضافت أخرى: الفنانة المبدعة سلافة معمار، دور جريء وقوي ومفاجئ، احنا بنتظارك ومتشوقين لدورك وللمسلسل. وقال متابع ثالث: هتولعها في رمضان سلافة، ورح تنسينا دورها في مسلسل الخائن، مبدعة طول عمرك.
ونشرت سلافة بوستر شخصيتها بالمسلسل عبر حسابها في إنستغرام، وعلقت: الهروب من الماضي، البحث عن الأصل والأمان.. هي ابنة الحياة #سكر.


قصة مسلسل "ولاد بديعة"

وتدور أحداث المسلسل حول أم تدعى "بديعة" تكافح لتربية أولادها الذين يعيشون في أحد الأحياء الشعبية في مدينة دمشق من أجل توفير حياة كريمة لهم، وهم "سكر" الابنة التي تريد أن تصبح طبيبة، و"شاهين" الذكي الملتزم الذي يضع طموحا أمامه ليصبح صحفيًّا، أما "ياسين" الرومانسي يتجه للفن، وأخيرا "مختار" يتمنى أن يصبح محاميًا، لتتطور الأحداث ونشهد وفاة الأم، وتتجه الأحداث نحو الصراعات.
والمسلسل من بطولة: سلافة معمار، ومحمود نصر، وسامر إسماعيل، ونادين تحسين بيك، ونادين خوري، وإمارات رزق، وفراس إبراهيم، وفادي صبيح، وروزينا لاذقاني، ومن تأليف علي وجيه ويامن حجلي، وإخراج رشا شربتجي.


مسلسل الخائن
 
 
ويأتي الحديث عن دور سلافة معمار الجديد بمسلسل "ولاد بديعة" في الوقت الذي تحقق فيه نجاحًا كبيرًا بمسلسل "الخائن"، الذي يُعرض حاليا، وتلعب فيه دور سيدة متزوجة تتعرض للخيانة من زوجها.
وقالت سلافة في تصريح سابق مع "فوشيا": مسلسل "الخائن" يسلط الضوء على عدد كبير من النساء اللواتي يواجهن الكثير من المصاعب في الحياة. وهذا ما يجذب المشاهد أكثر.
وتابعت سلافة، أن المسلسل تلقى ردود فعل إيجابية، خاصة أن العلاقات الثلاثية والخيانة هما التيمة الذهبية في هذا النوع من الدراما.
واستغربت الفنانة الانتقادات التي طالتها بسبب ظهورها بملامح مختلفة، عازية السبب إلى اعتمادها على إطلالات مختلفة، سواء لجهة تسريحة الشعر ولونه، أو طريقة التصوير وغيرها من الأمور التي تبدلت مع مرور الوقت. (فوشيا)

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