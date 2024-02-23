ناهد السباعي: هناك كيمياء بيني وبين حسن الرداد... ما القصة؟

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فتاة شعبية تواصل ناهد السباعي تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "محارب" الذي تشارك به في الموسم الرمضاني القادم أمام حسن الرداد في ثاني تعاون فني يجمعهما، ومن خلال نواعم نكشف تفاصيل خاصة بالشخصية التي تجسدها ناهد ضمن أحداث المسلسل وماذا قالت عن تعاونها الثاني مع حسن الرداد؟

من خلال شخصية فتاة شعبية، تخوض ناهد السباعي تجربتها الثانية مع حسن الرداد بمسلسل المحارب لتشارك به في المنافسة الرمضانية القادمة.



وفي هذا الإطار، كشفت ناهد السباعي عن سعادتها بالتعاون مجدداً مع حسن الرداد بعد نجاحهما سوياً في مسلسل "الزوجة 18 " قبل سنوات وأكدت وجود كيمياء فنية تجمعهما أمام الكاميرا.



وتدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى عزيز وهو شاب صعيدي جاء ليعيش بالقاهرة ولكن تنقلب حياته رأساً على عقب فور وفاة والده بعد أن يكتشف سراً يغير مسار حياته.



والمسلسل يشارك في بطولته ماجد المصري، أحمد زاهر، منة فضالي ونرمين الفقي.







نقطة سوداء

على صعيد آخر، تنتظر ناهد عرض الموسم الأول من مسلسلها الجديد "نقطة سوداء" والمكون من ١٥ حلقة وقد تم تصويره في بيروت خلال الفترة الماضية، على أن يتم عرضه عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية خلال خريطتها الدرامية المقبلة والذي يشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد مجدي، أحمد فهمي، نضال الشافعي ووفاء عامر.



أحمد بدير، سماح أنور، أشرف عبد الغفور، ناهد رشدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال وإخراج محمد أسامة. (نواعم)