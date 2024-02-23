أنجلينا جولي تفاجئ الجمهور بشعرها الأشقر!

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أطلّت الفنانة الأميركية أنجلينا جولي بلوك جديد خلال زيارتها لمتجر الملابس الخاص بها "أتيليه جولي"، في مدينة نيويورك، حيث قرّرت تغيير لون شعرها من البني إلى الأشقر الفاتح.وبدت أنجلينا البالغة من العمر 48 عاماً في غاية في الأناقة، حيث ارتدت معطفاً من الصوف الأسود نسَّقته مع قميص أبيض، فيما غطَّت عينيها بنظارات شمسية سوداء واعتمدت مكياجاً ناعماً. (فوشيا)