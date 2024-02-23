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المرأة

حلا شيحة توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

Lebanon 24
23-02-2024 | 13:00
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تحتفل الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها اليوم، وشاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستغرام.

 ووجهت حلا رسالة لجمهورها، في يوم ميلادها متمنية أن يعم الخير والسلام في العالم.

 ونشرت حلا شيحة صورتها عبر حسابها على إنستغرام وكتبت: "صباح الخير، زي النهاردة يوم 23 شباط اتولدت مش عارفة الساعة كام بالظبط ، بس عارفة إني بحب اليوم و الرقم 23 وهو كمان عيد جواز مامي و بابي نفس اليوم، أحلي وأحن أم وأب في الدنيا، ربونا بطريقة مختلفة و كبرنا بروح مختلفة، وهما بجد طيبين لأبعد الحدود، الطيبة ساعات مش أحسن حاجة بس الطيبة نادرة الأيام دي في زمن مختلف عن زمان".

 وتابعت حلا شيحة: "بتمنى سنة كلها تجديد ونجاح واستقرار ليا ولأهلي ولكل الناس وبتمنى نشوف سلام في العالم ومؤمنة إن وجودنا في الدنيا لهدف عظيم جدا، إننا نكون قد الإنسانية اللي أداهلنا ربنا ونكون قادرين على التغيير لعالم أحسن لينا ولأولادنا".

( نواعم)

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