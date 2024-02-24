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المرأة

هذا رد سيرين عبد النور في قضية نانسي عجرم

Lebanon 24
24-02-2024 | 12:30
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أعادت الفنانة سيرين عبد النور، نشر التغريدة التي شاركتها زميلتها الفنانة نانسي عجرم على حسابها عبر منصة "اكس"، والتي ردت فيها على الهجوم الذي تعرضت له بسبب صورتها مع "بلوغر إسرائيلي".

وارفقت سيرين المنشور بالتعليق التالي: "وسط العتمة النجوم ما بيعرفوا غير يضووا ويلمعوا رغم الظلمة، وانتي المع نجمة"، خاتمة كلامها بالقول: "الله يحميكي يا نانسي ويحمي كل خطوة بمسيرتك العائلية والفنية".

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