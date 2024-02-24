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المرأة

تنشر الطاقة السلبية... مي عز الدين تبتعد عن السوشيال ميديا

Lebanon 24
24-02-2024 | 15:30
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كشفت الفنانة مي عز الدين عن السبب الذي دعاها للابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وغيابها عن جمهورها لفترات طويلة.

 وقالت مي في تصريحات إعلامية: "أنا مليش فيها أوي بصراحة بحس إنها على قد ما بتفيد على قد ما بتجيب طاقة سلبية، وأنا أي حاجة بقت ممكن تخلي البني آدم يفكر بشكل سلبي أو يغير مودة بقيت بتفاداها".

 وعبرت عن سعادتها بحضور أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" ولقائها بزملائها من الفنانين وقالت: "كانت ليلة حلوة أوي وكان واحشني زمايلي أوي لأني مش بحضر حاجات كتير، كان في ناس كتير وحشاني وكنت مبسوطة إني معاهم، ليلة كانت حلوة ومنظمة حلو أوي".

( لها)
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