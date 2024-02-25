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المرأة
أصالة نصري في دراما رمضان 2024؟
Lebanon 24
25-02-2024
|
01:30
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تشارك الفنانة السورية أصالة نصري، في موسم دراما رمضان 2024 بعد أن تم اختيارها لغناء شارة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة المصرية، مي عمر، بعد أن انتهى تصويره قبل أيام قليلة.
ونشرت مي عمر، صورة تجمعها بأصالة من كواليس تسجيل الأغنية، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقت: بصوت أيقونة الشرق نجمة الوطن العربي أصالة يكتمل مسلسل نعمة الأفوكاتو.
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وأضافت مي: المسلسل اللي مها سليم ومحمد سامي تعبوا فيه جدًا، صولا عاملة أغنيتين الأولى لدعاية المسلسل وهتنزل قريب جدًا. بجد مبسوطة بالأغاني جدًا وأصالة إضافة كبيرة للمسلسل وأكيد شكرا لأخونا الكبير فائق حسن اللي كان مدي كل وقته ومجهوده للمشروع، بحبك يا صولا ويا رب الأغاني تكسر الدنيا.
وأغنية تتر "نعمة الأفوكاتو" تحمل اسم "الحظ" من كلمات محمد عبد المنعم، وألحان مدين، وتوزيع أماديو.
كما ستقدم أصالة، أغنية دعائية للمسلسل بعنوان "الجوكر" من كلمات حسام طنطاوي، وألحان خالد نبيل، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
والمسلسل من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، أروى جودة، كمال أبورية، سامي مغاروي، لبنى ونس، وتأتي أحداث المسلسل من خلال 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي.
وتُجسد الفنانة مي عمر خلال أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" شخصية محامية، وهو من إخراج زوجها محمد سامي. (فوشيا)
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