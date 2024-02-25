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المرأة
كيم كارداشيان تبيع هذه الحقيبة "المستعملة" بـ70 ألف دولار (صورة)
Lebanon 24
25-02-2024
|
04:11
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تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للانتقادات من قبل المعجبين لبيعها حقيبتها المثيرة للجدل من دار الأزياء الفرنسية هيرميس مقابل مبلغ ضخم يقدّر بعشرات آلاف الدولارات، وذلك عبر موقع بيع الأغراض المستعملة الخاص بعائلتها.
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حقيبة كارداشيان نادرة، مصنوعة من جلد التمساح باللون الرمادي غير اللامع، وعرضتها على موقع "كارداشيان كلوسيت" بمبلغ 70 ألف دولار، وأدرجتها تحت خانة بـ"حالة جيدة".
ومع ذلك، جاء في وصف حقيبة اليد على الموقع الإلكتروني أن هناك تغيّرًا في لوم المقابض والزوايا السفلية، وخدوشًا طفيفة على المعدن.
وكان المعجبون على موقع "Reddit" في حيرة من أمرهم، متسائلين عن سبب بيع كيم حقيبتها بهذا السعر المرتفع رغم تحول مقابضها إلى اللون البني بشكل واضح.، فقالت إحدى المعجبات: "70 ألفًا مقابل حقيبة قذرة، ما هذه التفاهة؟!".
يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعرض فيها "كيم" حقيبة ثمينة للبيع؛ فقد سبق لها أن باعت حقيبتها "Porosus Crocodile Birkin" باللون الأزرق مقابل 50 ألف دولار.
كما عرضت الأم لأربعة أطفال حقيبتين من هيرميس للبيع، إلى جانب العديد من حقائب لوي فيتون، وأغراض أخرى من دار الأزياء الفرنسية شانيل. (فوشيا)
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